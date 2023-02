Lancha do narcotráfico encalha em Vila Nova de Milfontes

Uma embarcação de alta velocidade usada no tráfico de droga foi encontrada no domingo encalhada na praia do Patacho, em Vila Nova de Milfontes, confirmou ao CM fonte oficial da GNR.

Segundo foi possível apurar, a lancha estava "muito danificada", após ter supostamente andado à deriva e colidido contra as rochas existentes naquele troço de costa. Os motores estavam também danificados.

A lancha tinha a bordo jerricãs de combustível, mantimentos, uma tenda e um sistema de navegação, mas nenhuma droga.

A GNR esteve no local.

A falta de acessos por terra, e a forte agitação marítima, não permitiram ainda a retirada da lancha.