Larápios furtam fumeiro num prejuízo de 5 mil euros

Uma família de Montalegre foi furtada neste domingo. Os ladrões forçaram a porta de um armazém que funciona como cozinha tradicional e furtaram fumeiro num valor aproximado de cinco mil euros.

Sofia Dias, filha do casal assaltado, explicou ao CM que "mais do que fumeiro, o que reclamamos é a nossa segurança! Pior do que o prejuízo é ver os meus pais desmoralizados e tristes".

Os ladrões levaram nove presuntos curados, cerca de 100 chouriças, 100 alheiras, orelhas de porco e salpicões.

A filha dos proprietários afirma que os gatunos "levaram todo o fumeiro que estava a secar e, por esta razão avisa a todos quantos têm nas suas unidades de transformação produto para se precaverem", salientado que "o furto revelou que quem o fez pensou e planeou bem no que pretendia fazer".