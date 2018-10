Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leitura do acórdão da 'Operação Fizz' adiada

Decisão não será conhecida esta segunda-feira como previsto.

Por Tânia Laranjo | 14:35

O acórdão da operação Fizz foi esta segunda-feira adiado.



O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira, o advogado Paulo Blanco e o empresário Armindo Pires não conheceram esta segunda-feira as penas depois do juiz ter decidido apresentar alterações não substanciais dos factos.



Os advogados de defesa dos três arguidos pediram 10 dias para se pronunciarem.



O Ministério Público pediu a condenação do ex-procurador no Departamento Central de Investigação e Ação Penal por corrupção passiva para ato ilícito e branqueamento de capitais de Paulo Amaral Blanco, por corrupção ativa.