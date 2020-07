Leva golpe da mulher e é detido com droga em Lisboa

Um homem foi esfaqueado pela mulher num braço, em Santa Apolónia, Lisboa, e detido pela PSP com ‘coca’ e heroína, na quarta-feira. Segundo descreveu fonte policial, o casal zangou-se por causa de álcool e droga.





O homem, de 42 anos, foi agredido pela mulher, de 31, e a PSP deteve-a ainda com a faca na mão. A vítima pediu para ir ao carro buscar uma máscara contra a Covid-19. Mas os agentes da PSP viram-no a retirar da viatura uma meia que largou no chão. Os polícias foram ver e tinha 145 doses de cocaína, 20 de heroína, 435 euros e uma balança. Detiveram-no por tráfico de droga. Acabou com uma medida de coação (apresentações) mais grave do que a da mulher.