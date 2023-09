A Guardia Civil espanhola apreendeu no porto de Baiona, Galiza, um catamarã de 450 mil euros furtado em Portimão, no Algarve. A embarcação de luxo, com bandeira da Suécia, navegava com nome e bandeira diferentes, da Polónia. Após pedido de auxílio das autoridades da Alemanha, a Guardia Civil foi fiscalizar a embarcação de recreio e apurou que se tratava da furtada em Portimão na noite de 14 para 15 de maio. A única pessoa a bordo alegou que tinha adquirido o catamarã de forma legal. O caso foi solucionado pela verificação do número de série do estaleiro, escondido num local secreto do casco da embarcação.