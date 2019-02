Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa animada por 600 foliões de Torres Vedras

Remoção de escultura ‘Santa da Bola’ levanta protesto do criador. Decisão foi tomada por paróquia estar ofendida.

Por Pedro Ramos Bichardo, João Saramago e José Lúcio Duarte | 06:00

Cerca de 600 foliões do Carnaval de Torres Vedras deslocaram-se este sábado a Lisboa, numa ação de promoção do maior evento cultural da cidade, que este ano está envolto em polémica. A imagem da ‘Santa da Bola’ colocada no monumento do Carnaval foi retirada a pedido da paróquia que se manifestou "ofendida", informou fonte da câmara, que organiza o evento em conjunto com a empresa municipal Promotorres.



O artista Bruno Melo, autor da ‘Santa da Bola’, mostrou "indignação" face ao pedido para a remoção da imagem, lembrando que "a liberdade de expressão criativa sempre foi imagem de marca" do Carnaval.



"Sabendo que no Carnaval a sátira não deve ser levada a mal, mas cientes do desconforto que esta poderia causar nos foliões crentes, a organização do Carnaval de Torres Vedras optou por solicitar ao artista plástico a remoção da imagem do monumento", justificou a autarquia.



Contudo, o assunto da ‘Santa da Bola’ parece não estar encerrado. O presidente da câmara, Carlos Bernardes, referiu este sábado ao CM que "a santa foi fazer o seu restauro. Há de voltar um dia destes".



A corte do carnaval deslocou-se a Lisboa em quatro autocarros, um comboio e ainda por um grupo de motards, do Moto Clube de Torres Vedras.



"Uma diversidade, em que as matrafonas e acima de tudo os nossos reis do Carnaval saúdam os lisboetas, mas também os milhares de turistas que a nossa capital tem", referiu Carlos Bernardes. A festa arranca na próxima sexta-feira e conta com um orçamento de 750 mil euros. São esperados 450 mil visitantes.