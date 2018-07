Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lixo acumulado deixa munícipes de Almada indignados

Contentores de várias zonas do concelho estão cheios e por limpar há vários dias.

Por Francisca Genésio | 09:19

Há vários dias que os contentores no concelho de Almada estão cheios de lixo. Ao lado dos caixotes, são vários os sacos que se acumulam e até mobiliário danificado.



O aglomerado de entulho e a recolha deficiente por parte da câmara está a indignar os moradores.



"Isto é ridículo, até junto aos ecopontos, que exigem uma recolha seletiva, há lixo indiferenciado", denunciou ao CM um morador, alertando que o caso representa "perigo para a saúde pública" devido à falta de higiene e aos animais que se vão juntando na lixeira. A situação implica ainda que "muitas vezes a circulação pedonal seja feita fora do passeio porque não há espaço com tanto entulho".



O município de Almada tem uma frota com 23 viaturas destinadas à recolha do lixo, mas destas apenas cinco estão operacionais.



Ao CM a autarquia admite "dificuldades na recolha de resíduos", mas garante que é uma situação "excecional".



A Câmara justifica o problema com o facto de a frota herdada pelo antigo Executivo se encontrar "notoriamente obsoleta e a necessitar de ser renovada, resultando numa ocorrência anómala de avarias".



Para contornar as dificuldades na recolha do lixo, o município de Almada tem apelado à solidariedade dos concelhos vizinhos para que disponibilizem viaturas de recolha de resíduos.



Também os Serviços de Salubridade da autarquia estão a mobilizar "todos os meios existentes, incluindo outro tipo de viaturas de limpeza urbana".



Outra das medidas adotadas consiste no aluguer de novas viaturas para regularizar a recolha de lixo.



Até ao final do ano, "ou o mais tardar no início de 2019", a autarquia prevê que a aquisição de novas viaturas possa estar concluída.