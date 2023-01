As prisões já regressaram a uma lotação parecida à existente no período pré-pandemia de Covid-19. Mostram-no as estatísticas: 2022 fechou com 12198 presos, muito próximo dos 12618 de 2019, o último ano pré-pandemia em Portugal.



Recorde-se que em 2020, e para conter o vírus nas prisões, a então ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, autorizou a libertação de 1929 reclusos.









