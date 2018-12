Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lotas algarvias vendem menos sardinha e mais cavala

Quantidade transacionada sofreu uma redução de 850 toneladas, em comparação com igual período de 2017.

Por José Carlos Eusébio | 11:23

Foi vendido menos peixe e a um preço médio mais baixo nas lotas algarvias nos primeiros oito meses deste ano, em comparação com período igual de 2017, segundo dados Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). A quantidade de sardinha caiu quase para metade, enquanto a de cavala aumentou.



No total das espécies, foram transacionadas 10 mil toneladas nas lotas da região, o que se traduz em menos 850 toneladas do que no ano passado. Em Portimão registou-se uma descida de 41,5% e em Tavira de 31%, enquanto, pelo contrário, houve um aumento em Olhão (21,4%), Vila Real de Santo António (22,3%) e Lagos (1,5%).



A lota de Olhão foi a que mais peixe vendeu, com quase 4,9 mil toneladas, surgindo depois a de Portimão (2,5 mil), Lagos (1,4 mil), Vila Real de Santo António (919 toneladas) e Tavira (244 toneladas).



O valor médio por quilo de peixe no conjunto das lotas algarvias cifrou-se em 3,64 euros, o que representa uma descida em relação ao ano passado (o preço foi de 3,73 euros).



Os barcos do cerco capturaram 1,3 mil toneladas de sardinha, registando-se uma descida acentuada da quantidade em relação a 2017, ano que foram trazidas para terra 2,5 mil toneladas. O valor alcançado em lota registou uma subida significativa, passando de 1,66 euros/quilo para 2,55 euros.



Com a redução da quota da sardinha, as traineiras tiveram de pescar mais cavala, espécie de menor valor comercial. Foram capturadas 2,1 mil toneladas, rendendo 0,29 euros/kg.



Na pesca polivalente destaque para o polvo, cuja quantidade caiu quase para metade, ficando-se pelas 975 toneladas. O valor aumentou de 7,29€, em 2017, para 9,38€, este ano.