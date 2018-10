Pescadores proibidos de pescar sardinha até maio recebem apoio por 60 dias

Ministra do mar aprova medida de compensação para empresas e profissionais da pesca.

16:05

O pescadores da faina da sardinha, proibidos de pescar este peixe até maio de 2019, vão receber um apoio do Governo. Em comunicado a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, revela que "deu instruções à DGRM (Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos) para, após audição do setor, preparar a Portaria regulamentadora do apoio público de 60 dias aos pescadores e empresas do setor da pesca de sardinha abrangidas pela paragem temporária da pesca em vigor até 15 de maio de 2019".

Segundo o texto do governo, a medida visa minimizar "os impactes sobre o setor avançando com uma medida de natureza social de apoio aos pescadores".

A proibição de pescar sardinha até maio é justificada com a necessidade de garantir o stock de sardinha. "Com o fecho da pesca da sardinha, a frota dirige agora a sua atividade à cavala e ao biqueirão", diz o ministério.

Ainda segundo o governo, os apoios agora solicitados "são financiadas por fundos comunitários e nacionais, estimando-se que venham a abranger 140 embarcações da pesca do cerco e aproximadamente 1.500 pescadores".