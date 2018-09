Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sardinha é campeã de vendas na Loja das Conservas em ano de restrições à pesca

No primeiro semestre de 2018, volume de negócios da Loja das Conservas subiu 10%, em relação ao período homólogo.

A sardinha é a campeã de vendas na Loja das Conservas, com 400 a 500 latas comercializadas por dia, num ano marcado pelas restrições à pesca desta espécie, disse à Lusa um dos sócios da marca.



"A sardinha é o produto campeão de vendas [...], representando cerca de 30 a 40% do total. Por dia, [vendemos] 400 a 500 latas", disse, em declarações à Lusa, João Reis, um dos sócios da Loja das Conservas.



Para o responsável, este é um produto "incontornável", cujos resultados das vendas estão ligados à "tradição" do consumo da sardinha, tanto por portugueses como por estrangeiros.



De acordo com João Reis, as vendas de sardinha em conserva não foram influenciadas pelas restrições impostas pelo Governo à captura deste peixe, após a recomendação de pesca zero dada pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES).



"Em termos de vendas não houve impacto direto. A indústria conserveira continua a fabricar sardinha mas, obviamente que o tipo de produção respeita o 'stock'", assegurou.



Por sua vez, no que se refere aos clientes, o sócio da Loja das Conservas sublinhou que o turismo tem potenciado o aumento de consumidores estrangeiros.



"Os turistas têm aderido de uma forma muito interessante às conservas [...], representando cerca de 70% dos clientes. O público está também mais disponível para comprar conservas de maior valor, não é só a sardinha e o atum, que agora também começa a ser mais procurado fresco ou em filete", indicou.



Em meados de abril, a marca investiu 200 mil euros na criação de dois restaurantes na Baixa de Lisboa, criando cerca de 15 novos postos de trabalho.



Agora, os objetivos da Loja das Conservas passam por franquiar o conceito para países que "reconhecem o valor gastronómico e a qualidade" das conservas portuguesas, como França, Itália ou Espanha.



No primeiro semestre de 2018, o volume de negócios da Loja das Conservas subiu 10%, em relação ao período homólogo, para 500 mil euros.