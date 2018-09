Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quantidade de pescado regista quebra de 9,1% no Algarve

Foram vendidas 6189 toneladas de peixe, o que se traduz em menos 622 toneladas do que no ano passado.

Por José Carlos Eusébio | 09:09

Os pescadores algarvios capturaram menos 622 toneladas de peixe durante o primeiro semestre deste ano, em comparação com igual período de 2017. Em média, o pescado foi vendido nas lotas da região a 3,49 euros por quilo, o preço mais alto do País.



Segundo dados do boletim Datapescas da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), este ano, entre janeiro e junho, foram capturadas 6189 toneladas de peixe, enquanto o ano passado a quantidade foi de 6811 toneladas. Isto traduz-se em menos 9,1% (no conjunto do País a redução foi de 8,3%).



Por lotas, foram registadas quebras em Tavira (-59,1%), Portimão (-44,2%) e Lagos (-21,1%). A contrariar a tendência, em Olhão houve uma subida superior a 38% e em Vila Real de Santo António de 14,1%.



O preço médio por quilo de peixe desceu em relação a igual período de 2017, passando de 4 para 3,49 euros. No conjunto do continente, o valor do pescado foi de 2,44 euros/quilo, no primeiro semestre deste ano.



A cavala foi a espécie de peixe mais capturada no Algarve (1681 toneladas), sendo vendida pelos pescadores do cerco, em média, a 0,29 euros/quilo e pelos da pesca polivalente a 0,45€. No que se refere à sardinha, as traineiras trouxeram para terra 604 toneladas, rendendo 2,17 euros/quilo.



Em termos de valor alcançado nas lotas, destaque para o polvo, que foi vendido, em média, a 10,26 euros por quilo. No total, a quantidade capturada desta espécie foi de 537,8 toneladas. Segundo dados da DGRM, o polvo já está a ser transacionado nas lotas algarvias a um preço quase igual à gamba (10,88 €).