Lotas do Norte vendem mais peixe e mais caro

Matosinhos é responsável por mais de metade das 30 625 toneladas desembarcadas entre janeiro e setembro.

Por Manuel Jorge Bento | 09:41

Nos primeiros oito meses deste ano, houve mais peixe descarregado nas quatro lotas do Norte e a um preço médio mais alto do que no mesmo período do ano passado.



De acordo com os dados da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, o Norte contabilizou 30 625 toneladas de peixe - mais de metade em Matosinhos (17 253), registando uma subida de 19,4 por cento face a 2017.



O valor médio por quilo mais elevado do Norte foi registado em Viana do Castelo (3,51 euros), seguido da Póvoa de Varzim (2,93 euros) e Aveiro (1,77 euros). Matosinhos continua a ter o peixe mais barato da região (1,34 euros por quilo). A lota de Aveiro contribuiu com 10 751 toneladas e a da Póvoa apenas com 847 toneladas.



A espécie mais desembarcada no Norte (6201 toneladas) foi a cavala - quase três vezes mais do que no mesmo período de 2017 -, que é também a mais barata (0,26 €/quilo).



A sardinha chega cada vez menos às lotas do Norte, sendo que foram descarregadas 3019 toneladas, a um preço médio de 1,95 euros por quilo (subida de 28%).



O biqueirão continua a ser uma das espécies mais capturadas na região - 3210 toneladas em oito meses (menos 928 do que no ano passado), a um custo médio de 1,25 euros por quilo (descida de 15,5%).



Na pesca de arrasto, o carapau lidera, com 715 toneladas desembarcadas nas lotas nortenhas e a um preço médio de 1,02 euros por quilo (era de 0,70 no ano anterior).



Já na pesca polivalente, o destaque vai para o polvo, tendo sido descarregadas 809 toneladas com um preço médio de 6,97 euros por quilo (subida de 31,4%).