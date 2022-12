Luís Filipe Vieira vai a julgamento. Ex-presidente do Benfica responde por oferta indevida de vantagem

Na decisão instrutória do processo Operação Lex, que decorreu esta sexta-feira, em Lisboa, o Supremo Tribunal decidiu que Luís Filipe Vieira vai a julgamento responder por oferta indevida de vantagem. Os 17 arguidos, entre os quais estão os antigos juizes desembargadores Rui Rangel, Fátima Galante e Luís Vaz das Neves, também vão a julgamento.O juiz Sénio Alves disse que as declarações de Luís Filipe Vieira, de "que não solicitou a intervenção de Rui Rangel e apenas lhe deu nota do seu processo, são contrariadas pelas escutas" e que o antigo presidente do Benfica queria "tratamento diferenciado"."Os bilhetes oferecidos a Rui Rangel não foram por este ser ex-candidato ou amigo de Fernando Tavares, nem por cortesia institucional. Os ex-candidatos à presidência do Benfica eram convidados e tinham acesso a um bilhete. O único que tinha direito a dois bilhetes era o Rangel. Tinha um tratamento equivalente a um vice presidente do Benfica" reiterou o juiz.O juiz reforçou, ainda, que as escutas revelaram conversas e encontros de Luís Filipe Vieira com o antigo juiz, para que este o ajudasse num processo que decorria no Tribunal de SintraAo que oapurou, a decisão instrutória tem mais de mil páginas.A acusação segue para julgamento nos exatos termos. Esta decisão é irrecorrível.