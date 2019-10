Luís Grilo confessou aos amigos: “Se eu morrer a Rosa fica rica"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os amigos de Luís Grilo não têm dúvidas de que foi a viúva Rosa quem incentivou o triatleta a reforçar os seguros de vida que tinha."Se eu morrer ela fica rica" foram as palavras que proferiu em conversa com os amigos, a quem confessou ter sido a mulher a incentivá-lo ao aumento do valor dos seguros. O reforço acabou por ser feito dois meses antes da sua morte, fixando-se num valor na ordem do meio milhão de euros.