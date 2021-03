Luso-canadiano suspeito de raptar e violar duas mulheres no Algarve em tribunal para as alegações finais

O luso-canadiano Donald Fernandes, de 36 anos, suspeito de raptar e violar duas mulheres em Albufeira e Boliqueime, no concelho de Loulé, está esta terça-feira no tribunal de Faro para as alegações finais do julgamento.O homem está acusado de ter raptado duas mulheres, de nacionalidades brasileira e britânica, em situações distintas, tendo-as violado de seguida.Os crimes aconteceram em casas onde o arguido viveu, em Albufeira e Boliqueime.Foi apanhado quando uma das vítimas pediu ajuda a seguranças de um centro comercial em Faro, ao deixar um papel a dizer que era "uma pessoa desaparecida".