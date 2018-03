Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeira em alerta laranja devido a ventos acima de 100 km/h

Toda a Ilha está sob alerta amarelo devido à previsão de chuva forte.

23:16

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quinta-feira um aviso laranja para a costa sul e para as zonas montanhosas da Madeira, devido à previsão de rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h na costa sul e chegar até aos 130 km/h nas zonas montanhosas da Ilha.



Toda a ilha estará também em alerta amarelo, esperando-se aguaceiros muito fortes para a próxima madrugada e até às 18h00 de sexta-feira. O aeroporto da Madeira, que tem sofrido vários condicionamentos nos últimos dias, poderá voltar a ser obrigado a cortar voos.



A ilha de Porto Santo está em alerta devido ao vento acima de 70 km/h e a agitação marítima esperada para as próximas horas.



O Continente também está em alerta para o mau tempo, com previsões de gelo, chuva intensa e ventos fortes até domingo.