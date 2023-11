A madrasta de Clóvis Abreu - o terceiro suspeito do homicídio do agente da PSP Fábio Guerra junto à discoteca Mome, em Lisboa, e que se encontra em prisão preventiva - foi condenada a pena suspensa no Tribunal do Seixal.





Lisete Cabeça, de 45 anos, foi considerada culpada de um crime de resistência e coação à autoridade e punida com pena de dois anos e dois meses, suspensos. Segundo a acusação, a que oteve acesso, a arguida acompanhava o namorado Miguel Abreu, pai de Clóvis, no Intermarché de Fernão Ferro, Seixal, a 22 de dezembro de 2020.