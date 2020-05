Madrasta recusou entregar roupas de Valentina às autoridades

Valentina, a menina de 9 anos que desapareceu na quinta-feira em Peniche, foi encontrada morta na manhã deste domingo, num eucaliptal e coberto de vegetação a caminho da Serra D'el Rey, no distrito de Leiria. A PJ deteve o pai e a madrasta por suspeitas de homícidio e profanação de cadáver.



O corpo de Valentina foi encontrado ao quarto dia de buscas. A menina, que vivia com a mãe no Bombarral, foi alojar-se com o pai, a madrasta e os meios-irmãos em Atouguia da Baleia, em Peniche, local onde melhor podia seguir a escola através de aulas online.

A madrasta de Valentina recusou entregar as roupas da meninas às autoridades, alegando tê-las colocado a lavar na passada quarta-feira, garante ào "avô do coração" da criança, companheiro da avó.O familiar da menina revelou igualmente sempre desconfiar do pai de Valentina.