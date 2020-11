Mãe de 29 anos morre em despiste de carro em Alpiarça

Uma mulher de 29 anos morreu na sequência do despiste aparatoso do ligeiro de passageiros que conduzia na Estrada Nacional 118, em Alpiarça, na madrugada deste domingo. A vítima mortal, Vanessa Batista, terá perdido o controlo da viatura numa curva junto à Quinta da Torre e embateu com grande violência no muro de uma casa, ficando imobilizada já no quintal.

Os meios de socorro tiveram que desencarcerar a mulher do interior do veículo e ainda tentaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local, tendo o corpo sido recolhido para a morgue do Hospital de Abrantes.

Com a mulher, viajava também um passageiro de 19 anos que sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportado ao Hospital de Santarém. Vanessa Batista era natural de Almeirim, onde residia, e trabalhava na "Casa das Caralhotas", um estabelecimento comercial na zona da restauração da cidade. Era solteira e deixa uma filha menor de 12 anos.

As operações de socorro envolveram a VMER de Santarém, os Bombeiros Municipais de Alpiarça, que enviaram ao local 11 elementos apoiados por cinco viaturas, e a GNR, que está a investigar as causas do acidente.