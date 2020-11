Um homem de 32 anos morreu e outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros numa colisão entre três automóveis ocorrida sexta-feira na A2, no concelho de Alcácer do Sal.De acordo com a GNR, o acidente ocorreu no sentido sul-norte e a morte foi declarada no local pelo médico do INEM.De acordo com a Proteção Civil, o ferido foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, tendo ainda três pessoas sido assistidas no local. O alerta foi às 19h33 e o socorro mobilizou 21 operacionais.