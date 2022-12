Mãe de Jéssica, Tita, Justo e Esmeralda acusados de homicídio qualificado

A acusação do Ministério Público relativamente à morte de Jéssica vai sair nas próximas horas. Inês, Tita, Justo e Esmeralda vão ser acusados de homicídio qualificado e Eduardo Montes, filho Tita, apenas por tráfico de droga e ofensas corporais agravadas.A investigação da PJ de Setúbal já está terminada e o processo já seguiu para o Ministério Público. Refere que houve pelo menos três viagens a Leiria com a criança, sendo que aquela era usada como mula de droga. Num dos casos, a PJ sustenta que foi introduzida droga no ânus da criança e aquela foi drogada com analgésicos.Diz ainda o relatório final que quando Jéssica foi entregue à mãe foi tapada com um cobertor e de óculos escuros, para esconder os hematomas. A mãe nada fez para a salvar e ignorou o facto da menina estar em sofrimento e contínuo engasgamento.