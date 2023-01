Uma jovem de 19 anos, que estava com a mãe, de 51, a aprender a conduzir, nas ruas da cidade de Valongo, acabou por ser detida pela PSP, por ter sido apanhada numa operação Stop. Também a sua mãe foi presa por cumplicidade no crime de condução sem habilitação legal.O caso aconteceu na tarde de terça-feira, na Rua António Augusto Castro Paupério. A dona da viatura é a mãe da jovem de 19 anos. Foram as duas a tribunal.