Mãe e avó de aluna empurram professora pelas escadas abaixo em escola de Gaia

A mãe e a avó de uma aluna de sete anos agrediram verbalmente e fisicamente uma professora da Escola Básica do Campolinho, em Valadares, Vila Nova de Gaia.Segundo o que oconseguiu apurar, as agressões aconteceram esta quarta-feira durante o intervalo das aulas, com a mãe e a avó da menina a empurrarem a docente das escadas e a provocarem-lhe ferimentos.Já foi feita uma queixa na PSP contra as alegadas agressoras e criado um cordão humano de cerca de 50 pessoas, incluindo funcionários, em jeito de protesto.Este estabelecimento de ensino tem cerca de 100 alunos.