Mãe e filha bebé atropeladas na passadeira em Agualva-Cacém

Uma mulher de 32 anos e a filha bebé, de dois, foram atropeladas ao final da manhã desta segunda-feira na passadeira, na principal avenida da Agualva, Sintra.





O alerta foi dado cerca das 11h15, para a avenida dos Bons Amigos. Os bombeiros locais mobilizaram um dispositivo constituído por 13 operacionais e 4 viaturas, que contou com o apoio da PSP. As duas vítimas foram assistidas no local.