Despiste fere duas pessoas e corta estrada EN 247 em Sintra nos dois sentidos

O despiste de um carro provocou ferimentos em duas pessoas e mantém, desde as 19h35, interdita a Estrada Nacional 247, entre Galamares e Colares, no concelho de Sintra, adiantou ao CM o Comando Distrital de Lisboa da Proteção Civil.

Uma das vítimas, ferida com gravidade, foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. A segunda, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o Hospital Amadora-Sintra.

O despiste, à passagem pelo Quinta do Cosme, obrigou à mobilização de 13 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos bombeiros de Colares, de Almoçageme, da Viatura Médica do INEM do Hospital Amadora-Sintra e da GNR.