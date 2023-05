O Ministério Público (MP) de Chaves acusou a mãe do bebé que em agosto do ano passado deu entrada no hospital com graves lesões cerebrais e o namorado por crimes de ofensas à integridade física grave qualificada, com concurso aparente com um crime de violência doméstica.



O pequeno Santiago, que na altura tinha quatro meses, sofreu danos compatíveis com a síndrome do bebé abanado.









Ver comentários