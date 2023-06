Máfia aliciou 114 vítimas com sonho e promessas de serem estrelas de futebol

114 menores e jovens atletas foram identificados na Academia BSports, em Riba d’Ave, Famalicão, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), dos quais, numa fase inicial, 47 vítimas óbvias de tráfico de seres humanos. Mas segundo a investigação, quase todos são vítimas do mesmo tratamento: aliciados a virem dos países de origem (na América do Sul, África e Ásia) com sonho e promessas de serem estrelas de futebol, eram mantidos quase em reclusão, sem passaporte, em instalações trancadas à noite e com os movimentos controlados.









