A Europa vai reforçar a task force de cooperação com a América Latina na luta contra o tráfico de cocaína e heroína; armas, munições e explosivos; tráfico de seres humanos e imigração ilegal; crime financeiro e ambiental; contra ameaças híbridas, segurança energética e, por sugestão de Portugal, proteção de infraestruturas críticas e dos espaços públicos.O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, participou esta quinta-feira na reunião, em Bruxelas, entre ministros da União Europeia e da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, México, Paraguai, Panamá, Peru e Uruguai. Portugal comprometeu-se a promover a integração do Brasil no movimento.