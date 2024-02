MAI pede "diálogo urbano e leal" para continuar valorização dos profissionais das polícias

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, elencou, numa resposta aos oficiais da PSP, os investimentos nos últimos anos em infraestruturas e salários, apelando a um "diálogo urbano, leal e construtivo" para continuar a "valorização dos profissionais".

"O Governo está consciente de que, tendo sido trilhado um importante caminho em matéria de valorização dos profissionais das forças de segurança, muito ainda há a fazer. E está, também, seguro de que os objetivos a atingir nesta matéria apenas podem ser fixados no contexto de um diálogo urbano, leal, frontal, franco e construtivo que, de forma direta, envolva os atores que se encontram no centro do debate político sobre os assuntos da segurança interna, com especial relevância para os sindicatos", pode ler-se, numa carta a que a agência Lusa teve esta segunda-feira acesso.

José Luís Carneiro respondeu ao Sindicato Nacional dos Oficiais da Polícia (SNOP), que, no final da semana passada, numa carta aberta, alertou para "o colapso" da polícia por falta de investimento e de agentes, e pela pouca atratividade da carreira, associada ao "estado deplorável" em que se encontram viaturas, instalações e equipamentos.