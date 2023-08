Mais de 100 operacionais e sete meios aéreos combatem fogo em Marvão

O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa zona de mato e sobreiros no concelho de Marvão, distrito de Portalegre, entrou em fase de resolução às 17h38, segundo disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o alerta para o incêndio que lavrou na zona de Abegoa, na freguesia de Santo António das Areias, foi dado às 15h55.

Contactado pela Lusa, o segundo comandante do Comando Sub-Regional e Proteção Civil do Alto Alentejo, João Vaz, sublinhou que, apesar das dificuldades em aceder às zonas onde lavravam as chamas, o combate ao incêndio "foi eficaz" por parte dos operacionais.

No combate ao incêndio estiveram envolvidos 106 operacionais, auxiliados por 28 veículos e sete meios aéreos.