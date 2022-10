Nos primeiros seis meses do ano, PSP e GNR registaram 11 609 infrações relativas à utilização do telemóvel durante a condução, 63 por dia. No ano passado, o número de infrações detetadas ascendeu a 24 306, (66/dia). Para sensibilizar os condutores para os perigos do manuseamento do telemóvel ao volante, as autoridades policiais iniciam esta segunda-feira a campanha ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’, que irá prolongar-se até dia 10, com a presença da PSP e GNR em vias e acessos com grande fluxo rodoviário.









Esta segunda-feira está prevista uma ação na Rotunda da República da Colômbia, no Parque das Nações, em Lisboa, às 14h30, e amanhã, às 09h00, na EN114, Évora.