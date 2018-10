Mais de 200 bombeiros e oito meios aéreos combatem chamas na Pampilhosa da Serra

Incêndio lavra em zona de povoamento florestal.

15:30

Um incêndio lavra esta segunda-feira à tarde em zona de povoamento florestal na zona de Janeiro de Baixo, no concelho de Pampihosa da Serra, em Coimbra.



Segundo as informações dadas pelo site da Proteção Civil, no combate às chamas estão 224 operacionais, apoiados por 54 veículos terrestres e oito meios aéreos.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, as chamas lavram "em dois flancos", estando um já dominado pelos bombeiros.



"Os meios que estão no local à partida serão suficientes [para dominar o incêndio]", disse a fonte do CDOS.



O alerta foi dado às 14h22.