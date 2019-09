Mais de 300 operacionais e 12 meios aéreos combatem incêndio em Alvaiázere. Bombeiros protegem habitações

Mais de 300 operacionais e 12 meios aéreos estão a combater um fogo que deflagrou em Alvaiázere, no distrito de Leiria, não estando habitações em risco, disse à Lusa fonte da proteção civil."Confirmamos que existe proteção às habitações, mas não estão em risco", salientou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.O fogo deflagrou às 16h18 num povoamento florestal.Segundo a página da Proteção Civil, o incêndio deflagrou na localidade de Bemposta, na freguesia de Almoster, e às 18h27 estavam no local 303 operacionais, 83 veículos e 12 meios aéreos.