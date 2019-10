Mais de 300 pessoas multadas por conduzir ao telemóvel na semana passada

Mais de 300 pessoas foram multadas na semana passada por conduzirem ao telemóvel, uma média de 45 por dia, numa ação de fiscalização realizada em todo o país pela PSP, no âmbito da operação "Phone off".Em comunicado, a PSP adianta que entre os dias 30 de setembro e 06 de outubro, detetou 314 infrações por uso de telemóvel durante a condução.Neste período, a PSP realizou 446 operações (uma média de 63 por dia), tendo sido fiscalizadas 15.376 viaturas e detidas 110 pessoas detidas (média de 16 pessoas por dia, só por crimes rodoviários).Das 110 pessoas detidas, 57 deveram-se a falta de habilitação legal para conduzir, 48 por condução sob o efeito do álcool e 12 por outras situações.Durante as ações foram registadas 3.327 contraordenações (média de 475 por dia), das quais 314 por uso de telemóvel durante a condução (média de 45 por dia), 1.099 por excesso de velocidade (47 leves, 980 graves e 72 muito graves).A PSP destaca ainda 84 contraordenações por falta de seguro, 280 por falta de inspeção, 86 por não utilização de cinto de segurança e 24 por desrespeito ao sinal vermelho de semáforo.