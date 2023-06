Incêndio obriga à evacuação de lar e creche no Lumiar em Lisboa. Mais de 70 bombeiros combatem as chamas

Um incêndio na zona da estrada militar junto à Valorsul no Lumiar, em Lisboa, obrigou esta quinta-feira à evacuação de um lar de idosos e de uma creche. O incêndio é próximo de habitações e do Colégio Manuel Bernardes, que também foram evacuados, cerca das 15h15.



Foram retiradas de habitações cerca de 20 pessoas.





Por volta das 17h o fogo foi dominado e já está em fase de rescaldo. Três crianças e um adulto foram assistidos no local por inalação de fumos. A relva sintética dos campos do colégio acabaram por ser atingidas pelo fogo.Mais de 70 bombeiros estiveram no combate às chamas, apoiados por 20 viaturas.O alerta foi dado às 14h43.Em atualização