Mais de três mil pessoas assinam petição para salvar Casa da Pesca de Oeiras

Património classificado como Monumento Nacional está ao completo abandono e em perigo.

Por Edgar Nascimento | 06:00

Mais de três mil pessoas tinham assinado até à tarde deste sábado a petição ‘Salvar a Casa da Pesca: património classificado em ruína iminente’, localizada em Oeiras. Para que a proposta seja debatida em Plenário da Assembleia da República é necessário um total de, pelo menos, quatro mil assinaturas.A petição, criada pelo Fórum Cidadania Oeiras e Gosto e Falo de Oeiras - a Página (Facebook), exige obras urgentes de conservação e restauro num imóvel que está classificado como Monumento Nacional (incluído no Palácio e Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal).É também pedida a "preservação, divulgação e abertura ao público" do conjunto patrimonial. Atualmente, a Casa da Pesca é propriedade da Estação Agronómica Nacional, do Ministério da Agricultura.A Casa da Pesca é um conjunto de arquitetura de veraneio do século XVIII, sendo constituída por jardim, casa, cascata e tanque, localizados na parte mais a norte da Quinta."O interesse histórico e artístico deste conjunto reside no imaginário barroco da época que ainda este domingo pode ser observado: a Cascata do Taveira, imponente anfiteatro desdobrado em painéis revestidos de azulejo; a Casa da Pesca, na qual eram guardados os instrumentos de pesca, que esconde no interior uma série de estuques em relevo; o Tanque Fronteiro, no qual D. Maria I chegou a pescar, acompanhada do seu séquito", refere o texto da petição.A petição pela Casa da Pesca, dirigida à Assembleia da República, está disponível em http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi= PT90611