Torre de vigia de Olhão vai ser demolida

Estrutura em betão armado não tem utilização e está degradada.

Por Ana Palma | 06:00

A Docapesca vai avançar com a demolição da torre de sinais do porto de pesca de Olhão, que se encontra em estado de degradação.

A intervenção prevista tem um preço base de 99 mil euros. Neste momento, a Docapesca "apenas aguarda a entrega do plano de segurança da obra por parte do empreiteiro", revelou ao CM fonte do organismo.



A torre é "uma construção em betão armado, implantada sobre um embasamento também em betão armado com uma altura de 18 metros". Segundo a Docapesca, "não tem tido qualquer utilização nos últimos anos". Além disso, sustenta a empresa pública, a torre " apresenta impacto visual considerável na zona central da cidade de Olhão". Uma vez iniciada, a obra terá um prazo de execução de dois meses.