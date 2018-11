Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo e explosões em hipermercado de Viana do Castelo

Segurança deu o alerta e dezenas de operacionais foram ao local.

Por Ágata Rodrigues | 08:56

Chamas, muito fumo e explosões causaram alarme, esta terça-feira de manhã, em Darque, Viana do Castelo. Um incêndio destruiu o armazém do hipermercado E. Leclerc e obrigou a mobilizar dezenas de bombeiros para o combate ao fogo e posterior rescaldo, que se estendeu pelo resto do dia.



"Comecei a ouvir um barulho, uma espécie de crepitação, e só passados alguns minutos é que percebemos que se tratava de um incêndio. O segurança disse para sairmos da loja e alertou os bombeiros", explicou ao CM um dos funcionários. Um dos bombeiros sofreu uma queda durante o combate às chamas e foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo.



O alerta chegou aos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo cerca das 07h25 de ontem. Nessa altura, as chamas já tinham atingido grande parte do armazém.



"Quando aqui chegámos, já não havia funcionários na loja, por isso entrámos logo para o armazém e tentámos dominar as chamas que estavam a consumir sobretudo material têxtil", referiu António Cruz, comandante dos municipais, que pediu o reforço de outras corporações.



Durante o combate, estiveram quase 60 operacionais no hipermercado.



"Não conseguimos avançar com uma causa. Circunscrevemos as chamas àquela zona [armazém], apenas uma parede da loja ficou danificada e deverá ser demolida caso se justifique", acrescentou. Ao que tudo indica, o hipermercado não deverá abrir nos próximos dias.



A Polícia Judiciária foi ao local e investiga as causas.