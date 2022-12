Há mais um detido no caso "Operação Tempestade Perfeita", que investiga casos de corrupção no Ministério da Defesa Nacional. Tudo indica que a detenção possa atrasar, ainda mais, os interrogatórios e consequentemente as medidas de coação, que seriam conhecidas esta sexta-feira.apurou que que se trata de mais um empresário, que trabalhava para o Ministério, e que se encontrava fora do País. Foi detido quando regressou a Portugal, esta quinta-feira.Durante a investigação já tinham sido detidos, esta terça-feira, três altos quadros da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) (dois deles já fora do serviço, o mais importante o ex-diretor-geral Alberto Coelho), por suspeitas de corrupção na adjudicação por ajuste direto de obras, lesando o Estado em largos milhares de euros.Também já tinham sido detidos dois empresários suspeitos. Há 19 arguidos e nenhum deles será militar. Há mais de 30 empresas sob suspeita de irregularidades nos contratos feitos por ajuste direto.