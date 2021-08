Mantida pena suspensa para treinador pedófilo de Oeiras

Abusou sexualmente de três meninas, de 10 e 13 anos, que treinava num clube de atletismo no concelho de Oeiras. O homem, agora com 72 anos, cometeu os crimes no seu carro, quando transportava as vítimas para os treinos ou de regresso a casa. Foi condenado a 5 anos de prisão com pena suspensa, decisão que a Relação de Lisboa manteve após recurso do pedófilo.As duas primeiras vítimas, ambas de 13 anos, foram obrigadas a colocar a mão na virilha do treinador, e a receber o mesmo movimento. Aconteceu à vez, quando estavam no banco do passageiro do carro do treinador, sozinhas com o predador. O comportamento só parou quando as meninas desistiram de praticar atletismo.