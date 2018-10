Máquinas de lavar roupa usadas são abrigos para gatos em Monchique

Projeto pioneiro no sul do país foi implementado pela Câmara local.

Por Lusa | 05:00

Máquinas de lavar e de secar roupa usadas estão a ser transformadas em obras de arte urbana para abrigar gatos na vila de Monchique, no Algarve, num projeto pioneiro no sul do país implementado pela Câmara local.

O projeto 'Aqui há gato' visa dar "nova vida" às máquinas avariadas que, depois de pintadas e decoradas, são colocadas em locais estratégicos para dar abrigo e proteger dezenas de gatos nas várias colónias de rua existentes naquela vila da serra algarvia.

Aquela que poderá ser uma nova forma de arte urbana surgiu de uma ideia da médica veterinária municipal, ao verificar que duas gatas procuravam abrigo no interior de uma máquina de lavar roupa avariada, colocada temporariamente nas traseiras da sua clínica veterinária enquanto aguardava transporte para ser removida.