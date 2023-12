Marca encontro com mulher para a roubar em Lisboa

A PJ deteve um suspeito de marcar um encontro com uma mulher para a roubar, em Lisboa. O indivíduo está ainda indiciado da prática de um crime de homicídio tentado. No dia 10 de outubro, o suspeito disparou três vezes, com a mesma arma de fogo, sobre um homem, na via pública, em Sintra. A vítima, de 22 anos, recebeu assistência hospitalar e sobreviveu a dois tiros na virilha.



A 25 de outubro, o indivíduo roubou, com recurso a ameaça com arma de fogo, o telemóvel de uma mulher, de 30 anos, com quem manteve contactos prévios. O crime ocorreu no interior de uma residência em Lisboa.





A PJ está a apurar a existência de denúncias relativas à abordagem do suspeito, de 28 anos, sobre outras potenciais vítimas do sexo feminino. O modo de atuação do detido consistia em estabelecer um contacto prévio com mulheres através das redes sociais, agendando encontros pessoais de caráter íntimo, com o intuito de lhes subtrair objetos de valor e quantias monetárias.O detido encontra-se em prisão preventiva.