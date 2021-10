Marcelo Rebelo de Sousa lembra "inesquecível" general Loureiro dos Santos e apela à projeção da sua "visão de futuro"

O Presidente da República lembrou hoje o "inesquecível" general Loureiro dos Santos, considerando justo que se projete a sua pedagogia e "visão de futuro", num momento "tão importante para a sociedade portuguesa, Europa e mundo".

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa mensagem em vídeo gravada que encerrou hoje a cerimónia de homenagem ao general Loureiro dos Santos - antigo ministro da Defesa e ex-Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), que morreu em 2018 -- no Instituto Universitário Militar (IUM), em Lisboa.

"É justo que seja evocado, é justo que seja louvado e é justo que se projete aquilo que foi o seu ensino, a sua pesquisa, a sua pedagogia, a sua visão de futuro num momento tão importante para a sociedade portuguesa, para a Europa e para o mundo", considerou.