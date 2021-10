O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com a mãe de Danijoy Pontes, o jovem são-tomense de 23 anos que morreu no Estabelecimento Prisional de Lisboa, a 15 de setembro. O óbito, um de dois ocorridos naquela cadeia no mesmo dia, está a ser investigado pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP).









O contacto do Presidente com a mãe do jovem ocorreu na quinta-feira à noite, antes da partida de Marcelo de Rebelo de Sousa para São Tomé e Príncipe, onde assistirá à tomada de posse do novo Chefe de Estado. Danijoy Pontes estava em prisão preventiva há 11 meses quando faleceu. As dúvidas que existem sobre as razões da morte já levaram a protestos de amigos, familiares e compatriotas à porta da cadeia de Lisboa.

Para já, a DGSP diz já ter aberto um processo interno às duas mortes. No caso do óbito de Danijoy Pontes, fonte deste organismo disse à Lusa estar a aguardar pela chegada do resultado da autópsia, num caso que já foi também participado ao Ministério Público.