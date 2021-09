Três reclusos (dois da cadeia de Lisboa e um de Alcoentre) morreram esta quarta-feira nas celas em que estão detidos. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) remete a explicação dos óbitos para as autópsias, que serão realizadas nos próximos dias. Não comenta a possibilidade, adiantada por fontes prisionais, de as mortes poderem ter sido causadas por overdoses (consumo excessivo ou adulterado) de uma nova droga (K4) com presença nas cadeias sinalizadas há 4 meses.