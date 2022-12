Além de Max Cardoso, outros cinco arguidos ficam a aguardar julgamento em prisão preventiva.Sandra Garcia e Tiago Pereira, alegados executantes do esquema, Filipe Fernandes, tido como braço-direito de Max no Dubai, Prathikounh Lavivong e a mulher, Isabelle Lafontaine.

Os restantes oito arguidos saíram do tribunal em liberdade, mas sujeitos a várias medidas.Também não podem constituir sociedades, abrir ou movimentar contas bancárias, de forma a não continuarem a atividade criminosa.Ficam ainda proibidos de se ausentarem do País sem autorização prévia do tribunal.