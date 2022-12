Tribunal liberta Ana Lúcia Matos e outros sete arguidos

O tribunal de instrução criminal do Porto libertou, este sábado, a apresentadora Ana Lúcia Matos e mais sete arguidos.No entanto, seis pessoas ficaram detidas, entre as quais o marido da apresentadora, Max Cardoso. Max Cardoso é considerado o cabecilha da rede que em Portugal fez uma fraude de 300 milhões de euros.O Ministério Público (MP) tem até ao 12h deste sábado para realizar a promoção das medidas de coação. As medidas serão enviadas por e-mail e, durante a tarde, os advogados dos arguidos devem responder às medidas propostas pelo procurador.As medidas de coação devem ser conhecidas na próxima terça-feira, às 11h.