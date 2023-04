A Marinha autorizou uma despesa de 700 mil euros (mais IVA) num projeto de engenharia para construção de novos Navios de Patrulha Costeira (NPC) para substituir as lanchas das classes Argos e Centauro, que “ultrapassaram já o seu tempo de vida útil”, e as da classe Tejo, que se “aproximam do seu final de vida”.O despacho publicado em ‘Diário da República’ destaca ser “premente dar início ao processo progressivo de paragem operacional” das lanchas e antecipar “ao máximo” o programa de aquisição de NPC, para “garantir” a manutenção das capacidades “credível”.