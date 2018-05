Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mariscadores da Costa Vicentina colaboram com o IPMA

Recolha de amostras passou a ser feita por mariscadores devido à falta de meios.

Por Rui Pando Gomes | 08:25

Os mariscadores profissionais da Costa Vicentina estão a fazer recolhas de amostras de bivalves para que o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) possa realizar as análises obrigatórias. A colaboração começou depois de mais uma interdição prolongada das capturas, entre Aljezur e Sagres, devido à falta de meios do IPMA para a recolha de amostras, revelada pelo CM.



A captura de bivalves esteve proibida na zona L7A Litoral Aljezur – São Vicente durante um período prolongado, devido à falta de amostras de bivalves, alegando o IPMA que estavam "indisponíveis". O CM sabe que as amostras não estavam a ser recolhidas por falta de meios e por isso as análises obrigatórias não estavam a ser feitas. Alguns mariscadores disponibilizaram-se para fazer a recolha das amostras, semanalmente, e a interdição já foi levantada.



PORMENORES

Recolha Semanal

A amostra dos bivalves, segundo o CM apurou, é recolhida semanalmente por um mariscador e entregue a um funcionário do IPMA, que viaja de Olhão para Aljezur para a recolher.



2,5 euros por quilo

Atualmente os mariscadores apenas estão a colaborar na recolha de amostras de mexilhão. O IPMA paga 2,5 euros por cada quilo para análise.